Ieri si è svolto il secondo congresso della Uil Pensionati Cesena, presso la sala convegni Fellini di Gambettola. Durante l'incontro, è stato annunciato il rieletto primo Casadei come segretario dell'organizzazione. L'evento ha coinvolto rappresentanti e iscritti dell'area vasta di Cesena, concentrandosi sul tema della riduzione delle tasse per pensionati e lavoratori.

Primo Casadei rieletto segretario della Uil pensionati Area Vasta di Cesena. Si è tenuto ieri, alla sala convegni Fellini di Gambettola, il 2° congresso della Uil Pensionati Cesena. I delegati intervenuti hanno fatto propria la relazione del segretario uscente Primo Casadei e le conclusioni della segretaria Regionale Uilp Emilia-Romagna Daniela Brandino. Al termine dei lavori congressuali Primo Casadei (nella foto) è stato rieletto Segretario della Uil Pensionati Area Vasta Cesena. Il Congresso ha espresso forte preoccupazione per l’attuale situazione economica, sociale e sanitaria del Paese, segnata da tagli alla sanità, carenza di personale e indebolimento della rete territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ridurre le tasse di pensionati e lavoratori"

Leggi anche: Caro governo, grazie per l'oro di Bankitalia. Ma non sarebbe meglio ridurre le tasse?

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori»I tagli all’Irpef? A causa del fiscal drag finiscono per alzare le tasse sui lavoratori.

Shock: Tredicesima mensilità 2025 – CATTIVE NOTIZIE per la tua busta paga e lavoratori!

Contenuti e approfondimenti su Ridurre.

Temi più discussi: Ridurre le tasse di pensionati e lavoratori; Ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese: ecco cosa ha approvato oggi il Governo in Consiglio dei ministri; Solo il 5% di tasse notturni, festivi (e aumenti): come funziona il fisco leggero con la nuova flat tax; AFRICA/SUDAFRICA - L’alcol costa meno del pane; marcia per chiedere un aumento delle tasse sugli alcolici.

Tasse sul lavoro, la sfida di ridurre l’Irpef: 10 miliardi in 3 anni per sostenere il netto in busta pagaPartiamo dalla premessa, ineludibile, certificata dall’Ocse e dal Fondo monetario. In Italia il cuneo fiscale, anche nel 2024, è cresciuto di 1,61 punti, toccando quota 47,1% del costo del lavoro, ... corriere.it

Tagliare la sanità per ridurre le tasse, a chi conviene?La spending review è cosa seria e buona se i risparmi restano nel sistema socio sanitario per cominciare a ridurre i ticket e per dare le prestazioni che oggi mancano a milioni di persone. Bisogna ... quotidianosanita.it

Emissioni del trasporto aereo dimezzate: eliminare i posti premium potrebbe ridurre della metà le emissioni globali dell’aviazione, secondo un nuovo grande studio. x.com

Emissioni del trasporto aereo dimezzate: eliminare i posti premium potrebbe ridurre della metà le emissioni globali dell’aviazione, secondo un nuovo grande studio. - facebook.com facebook