Sicilia incentivi fiscali per attrarre nuovi residenti dall’estero | rimborso Irpef fino al 50%

In Sicilia sono stati annunciati incentivi fiscali destinati a chi decide di trasferirsi sull’isola. La Regione offre un rimborso Irpef che può arrivare fino al 50% per i nuovi residenti provenienti dall’estero. L’obiettivo è attrarre persone e favorire il rilancio demografico e economico dell’area. Queste misure sono state rese pubbliche attraverso un comunicato ufficiale e sono state inserite nel piano di incentivi regionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rimborso Irpef fino al 50% per chi si trasferisce nell’Isola. La Regione Siciliana introduce un’importante misura per attrarre nuovi residenti: è previsto un rimborso dell’Irpef pari al 50% per chi decide di trasferirsi dall’estero e stabilire il proprio domicilio fiscale in un Comune siciliano. Il provvedimento, attuativo dell’ultima legge di stabilità, è stato definito con un decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, approvato dalla giunta regionale. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un’opportunità sia per stranieri attratti dalla qualità della vita in Sicilia, sia per emigrati, soprattutto giovani, intenzionati a rientrare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, incentivi fiscali per attrarre nuovi residenti dall’estero: rimborso Irpef fino al 50% Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall'esteroRimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in... Temi più discussi: Credito d'imposta per le start-up Resto in Sicilia; AVVISO 14/2024 Incentivi all’assunzione – DDG 1256 del 27/03/2026 Riapertura dei termini per il completamento della documentazione; Mezzo milione di case sfitte in Sicilia, eppure è emergenza abitativa; Impianto fotovoltaico da 137 MW in Sicilia grazie alla BEI. Rimborso Irpef del 50% per i nuovi residenti in Sicilia: «Puntiamo alla crescita del capitale umano»Il rimborso di minimo il 50 per cento dell'Irpef per chi sceglie di tornare a vivere in Sicilia. La nuova misura della Regione. meridionews.it Per chi va a vivere in Sicilia arriva il rimborso Irpef al 50%AGI - Rimborso Irpef del 50 per cento per chi si stabilirà in Sicilia dall'estero trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'Isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell'ul ... msn.com Trapani, artist talk con Clara Kelvin Grey alla Casina Liberty #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Meteo Sicilia, le previsioni del tempo di venerdì 10 aprile 2026 e del fine settimana @TgrRai @RaiMeteo x.com