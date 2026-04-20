I soci di Euroansa hanno ripreso il controllo della maggioranza della società di mediazione del credito, affermando di avere fiducia nella crescita futura. La società, con più di 900 collaboratori e oltre 250 agenzie distribuite in Italia, è guidata dall'amministratore delegato. La notizia arriva mentre si consolidano le posizioni di maggioranza all’interno della società, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle modalità di questa operazione.

ANSANO Cecchini è ad di Euroansa, la società di mediazione del credito che conta più di 900 collaboratori e oltre 250 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano. Cecchini, avete deciso di tornare a detenere la maggioranza delle quote societarie, perché? "Perché crediamo fortemente nelle persone di Euroansa e nel modello di business che abbiamo costruito. Vent’anni fa, quando abbiamo avviato questa iniziativa, eravamo consapevoli di intraprendere una sfida ambiziosa, che solamente con la competenza, il lavoro di squadra, la fidelizzazione dei nostri collaboratori e un approccio trasparente verso i nostri clienti, avremo potuto trasformare in una storia di successo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Euroansa, i soci riprendono la maggioranza: "Fiducia nella crescita"

Notizie correlate

Leggi anche: Euroansa torna ai fondatori. I soci storici conquistano la maggioranza assoluta dell’ente creditizio

Decreto Ucraina, Magi (+Europa): "Fiducia apposta solo per nascondere discussioni nella maggioranza" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Qual è il significato particolare di questa fiducia su cui oggi esprimiamo la nostra dichiarazione di voto...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Euroansa, i soci riprendono la maggioranza: Fiducia nella crescita.

Euroansa, i soci riprendono la maggioranza: Fiducia nella crescitaANSANO Cecchini è ad di Euroansa, la società di mediazione del credito che conta più di 900 collaboratori e oltre 250 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano. Cecchini, avete deciso di tor ... quotidiano.net

Euroansa, i soci fondatori salgono al 50,26%. Il ceo Cecchini: investiamo sul capitale umano«È stato emozionante tornare in maggioranza, perché crediamo in questo progetto e nelle persone con cui lavoriamo». A parlare è Ansano Cecchini, che, assieme a Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario ... milanofinanza.it