Euroansa torna ai fondatori I soci storici conquistano la maggioranza assoluta dell’ente creditizio

Euroansa torna nelle mani dei soci storici. Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo hanno acquistato un altro 2% del capitale, portando la loro quota al 50%. Con questa mossa, gli imprenditori consolidano il controllo sull’azienda, valutata ora 80 milioni di euro. La notizia ha sorpreso il mercato, che già si aspettava questa mossa da tempo.

Euroansa S.p.A., società italiana leader nella mediazione creditizia, comunica che i soci storici Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo, hanno acquistato un’ulteriore quota del 2% del capitale sociale, ad una valutazione aziendale di 80 milioni di euro, raggiungendo complessivamente una quota del 50.26%. L’operazione rappresenta un messaggio forte e chiaro dei fondatori, una conferma della loro fiducia nell’evoluzione e nella crescita di Euroansa e si inserisce in un costante processo di rafforzamento del controllo societario e di governance. Già nel dicembre 2021, infatti, i soci storici avevano rilevato a titolo individuale, pressoché integralmente, le 300 mila azioni di tipo B della Società, assegnate ai loro collaboratori in esecuzione dello “Stock Grant” giunto a maturazione, manifestando così la volontà di voler investire sempre di più nella propria realtà aziendale e premiare, al contempo, la rete di agenti qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

