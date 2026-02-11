Decreto Ucraina Magi +Europa | Fiducia apposta solo per nascondere discussioni nella maggioranza – Il video

Il deputato di +Europa Magi critica la fiducia posta sul decreto Ucraina. Secondo lui, quella fiducia serve solo a nascondere le divisioni all’interno della maggioranza. Magi spiega che il voto contrario non riguarda tanto l’atto in sé, quanto il modo in cui viene presentato, con una maggioranza che preferisce nascondere le proprie incertezze dietro un atto formale. La discussione politica si fa sempre più tesa, e questa volta i parlamentari di +Europa vogliono chiarire che non si lasciano ingannare.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Qual è il significato particolare di questa fiducia su cui oggi esprimiamo la nostra dichiarazione di voto contrario? Non è il significato politico che ha voluto dargli in quest'Aula ieri il Ministro Crosetto, cioè quello di chiamare le forze di maggioranza a un'assunzione di responsabilità ancora più chiara e ancora più netta su questo tema centrale. L'obiettivo di questa fiducia è l'opposto di quello dichiarato dal Ministro. L'obiettivo di questa fiducia attraverso il meccanismo che la fiducia causa di far decadere la discussione, il confronto e il voto su 14 emendamenti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ucraina Decreto

In Parlamento, il decreto Ucraina ha acceso uno scontro tra i gruppi di maggioranza.

Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ucraina Decreto

Argomenti discussi: Decreto Ucraina, il Centrosinistra attacca sulla fiducia; L'Ucraina divide maggioranza e opposizione, scontro sulla fiducia al decreto; Decreto sugli aiuti a Kiev, la sfida dei vannacciani. Il governo mette la fiducia; Il governo pone fiducia sul decreto Ucraina, i vannacciani contro Salvini.

