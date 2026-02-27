Da marzo non sarà più necessario conservare gli scontrini Pos ecco perché

Da marzo, non sarà più obbligatorio conservare gli scontrini Pos, una modifica introdotta dal decreto Pnrr approvato a gennaio. La decisione riguarda cittadini e commercianti, che potranno smettere di archiviare le ricevute delle transazioni effettuate con il sistema di pagamento elettronico. La nuova disposizione si applica a tutte le attività commerciali soggette a questa normativa.

Il decreto Pnrr approvato lo scorso gennaio ha portato importanti novità dal punto di vista dell'alleggerimento della burocrazia e dei rapporti fiscali; a cambiare sarà anche il nostro rapporto con gli scontrini, che non sarà più necessario conservare per 10 anni, come molti sono invece abituati a fare. Ci riferiamo alle ricevute dei pagamenti effettuati tramite Pos. Il cambio di rotta arriverà a marzo. Se prima lo scontrino emesso con Pos doveva essere conservato per un periodo pari a quello delle scritture contabili, vale a dire 10 anni, nell'art.8 del nuovo decreto quest'obbligo viene lasciato alle spalle. Del resto, la ricevuta Pos prova il pagamento ma non è una fattura e non serve ai fini della dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

