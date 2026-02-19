L’Italia introduce nuove regole per i pagamenti elettronici e la trasmissione fiscale, per migliorare il controllo delle entrate degli esercenti. Dal prossimo mese, negozi e ristoranti dovranno adottare sistemi più avanzati per accettare pagamenti digitali e inviare i dati delle transazioni alle autorità. Questo cambiamento mira a ridurre le frodi fiscali e semplificare le procedure di rendicontazione. I commercianti devono prepararsi a modificare i propri strumenti di cassa e aggiornare i software, per rispettare le nuove normative. Le prime sanzioni partiranno già dalla fine dell’anno.

(Adnkronos) – L’Italia si prepara a una trasformazione significativa nella gestione dei pagamenti digitali e della rendicontazione fiscale. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti dovranno associare, ai dati del proprio registratore di cassa, i corrispondenti dati dei gestori dei loro pagamenti elettronici. Questo cambiamento creerà una relazione più forte tra i corrispettivi fiscali e i pagamenti processati tramite strumenti elettronici e permetterà all’Agenzia delle Entrate una maggiore capacità di monitoraggio. L’obiettivo principale di questa riforma è chiaro: ridurre l’evasione fiscale, aumentare la trasparenza delle transazioni e modernizzare il sistema di rendicontazione del Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pagamenti elettronici e trasmissione fiscale: ecco novità per gli esercenti

