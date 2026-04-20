Lo stadio Maradona, che dovrebbe ospitare alcune partite degli Europei del 2032, presenta ancora alcune questioni da risolvere. Le autorità locali sono impegnate a definire alcuni dettagli prima di poter confermare la piena disponibilità dell'impianto. La UEFA ha mostrato insoddisfazione per i progressi e si aspetta un'accelerazione nei lavori. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

Lo Stadio Maradona dovrebbe essere uno dei teatri in cui andranno in scena gli Europei del 2032. Tuttavia, le autorità partenopee devono definire ancora alcuni dettagli. La FIGC ha inviato una pec al Comune di Napoli per conto della UEFA chiedendo aggiornamenti urgenti sul progetto dello stadio Maradona. Secondo quanto rivelato da “Il Mattino”, ci sono step intermedi che sono stati bocciati nelle ultime riunioni. Stadio Maradona: la FIGC accelera, il Comune ha tre mesi. Il pressing della Federazione arriva attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata direttamente a Palazzo San Giacomo. Non è una richiesta informale, ma un documento che evidenzia tensioni concrete nel cronoprogramma dei lavori.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Euro 2032, problemi per il Maradona: la UEFA è impaziente

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