Euro 2032 il Maradona di Napoli candidato alla Uefa tra i 5 stadi italiani | avrà 70mila posti
Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il Comune ha dato il via libera ai lavori di ammodernamento dello Stadio Maradona. L’obiettivo è candidare Napoli ad ospitare le partite di Euro 2032. Se tutto va come previsto, lo stadio potrà accogliere circa 70 mila spettatori e diventare uno dei cinque impianti italiani scelti dalla Uefa. Manfredi ha già in programma un incontro con l’ente europeo per convincerli della bontà della candidatura.
L'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi: "Approvati i lavori per ammodernare lo Stadio Maradona. Incontrerò la Uefa per candidare Napoli ad Euro 2032".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Maradona Napoli
Stadi Euro 2032, Abodi avverte: «Entro un anno e mezzo avvieremo l’iter per i nuovi stadi. Napoli? Capisco la sua sacralità, ma questione delicata»
Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto per Euro 2032
Il decreto per Euro 2032 introduce nuove misure di sicurezza negli stadi italiani, tra cui l’installazione di telecamere ai tornelli di ingresso e la creazione di una control room dedicata all’osservazione dell’area spettatori.
Ultime notizie su Maradona Napoli
