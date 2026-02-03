Euro 2032 il Maradona di Napoli candidato alla Uefa tra i 5 stadi italiani | avrà 70mila posti

Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il Comune ha dato il via libera ai lavori di ammodernamento dello Stadio Maradona. L’obiettivo è candidare Napoli ad ospitare le partite di Euro 2032. Se tutto va come previsto, lo stadio potrà accogliere circa 70 mila spettatori e diventare uno dei cinque impianti italiani scelti dalla Uefa. Manfredi ha già in programma un incontro con l’ente europeo per convincerli della bontà della candidatura.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.