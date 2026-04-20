Etna al via le iscrizioni alla scuola dell' Ingv sull' uso dei droni in ambiente vulcanico

Da cataniatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 12 si apriranno le iscrizioni per la seconda edizione della scuola internazionale dedicata all’uso di droni e realtà virtuale in studi vulcanici, organizzata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dall’Università di Milano-Bicocca. L’evento si svolge in un contesto di ricerca sull’attività dell’Etna, con il coinvolgimento di partner e istituzioni specializzate nel monitoraggio dei vulcani. Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.

Si apriranno venerdì 24 aprile, alle 12, le iscrizioni per la seconda edizione della “International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna” organizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall'Università di Milano-Bicocca (UniMiB), in partnership con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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