Etna al via le iscrizioni alla scuola dell' Ingv sull' uso dei droni in ambiente vulcanico

Venerdì 24 aprile alle 12 si apriranno le iscrizioni per la seconda edizione della scuola internazionale dedicata all’uso di droni e realtà virtuale in studi vulcanici, organizzata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dall’Università di Milano-Bicocca. L’evento si svolge in un contesto di ricerca sull’attività dell’Etna, con il coinvolgimento di partner e istituzioni specializzate nel monitoraggio dei vulcani. Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.

Si apriranno venerdì 24 aprile, alle 12, le iscrizioni per la seconda edizione della “International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna” organizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall'Università di Milano-Bicocca (UniMiB), in partnership con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Etna trekking a Monte Gemmellaro e grotta Sant'Agata: tributo vulcanico alla santuzzaSicilia Gaia organizza un trekking all'insegna della pace interiore a stretto contatto con la natura. Leggi anche: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a Catania. L'Ingv: "L'epicentro sull'Etna" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ExtraCuoca 2026: al via le iscrizioni al concorso nazionale per le cuoche professioniste d'Italia; Piazza dell’arte 2026, al via le iscrizioni da parte degli artisti. Etna: Al via le iscrizioni per la seconda edizione della Scuola Internazionale sull’uso dei droni e della realtà virtuale per lo studio dei vulcaniSi apriranno venerdì 24 aprile, alle ore 12:00, le iscrizioni per la seconda edizione della International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna, organizzata dall’Istituto Naziona ... ilmetropolitano.it INGV: al via iscrizioni scuola su uso droni per lo studio dei vulcaniRoma, 20 apr. (askanews) – Si apriranno venerdì 24 aprile, alle ore 12, le ... msn.com Sull’Etna finisce il “piano neve” della Polizia di Stato: dal 2 febbraio controlli, vigilanza e soccorso sulle piste per far rispettare il Codice delle nevi e garantire sicurezza a sciatori e appassionati. #Etna #News #Sci #PoliziaDiStato #Sicurezza - facebook.com facebook