Etna trekking a Monte Gemmellaro e grotta Sant' Agata | tributo vulcanico alla santuzza

Domenica mattina, un gruppo di escursionisti si è avventurato tra i sentieri dell’Etna, salendo fino a Monte Gemmellaro e visitando la grotta Sant’Agata. L’evento, organizzato da Sicilia Gaia, ha portato i partecipanti a camminare tra paesaggi vulcanici, tra rocce e ambienti naturali, in un percorso che unisce natura e spiritualità. La giornata si è svolta senza intoppi, offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire il silenzio e la forza della natura.

Sicilia Gaia organizza un trekking all'insegna della pace interiore a stretto contatto con la natura. Accompagnati Rosario Calcagno, guida naturalistica e geologo, Inizieremo l’escursione tra lave recenti che irrompono e bosco, passando attraverso crateri spenti tra cui Monte Concilio, Monte.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Etna Gemmellaro Capodanno Etna Nord: soft trekking da Ragabo a grotta Corruccio Il Capodanno sull’Etna Nord propone un itinerario di soft trekking da Ragabo alla grotta Corruccio. Etna trekking: foliage da Ragabo al rifugio di monte Crisimo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Etna Gemmellaro Argomenti discussi: Settimana bianca: le migliori località sciistiche in Italia; Dove andare in montagna in Italia: la guida alle località più belle. Etna per tutti: trekking a Monte GemmellaroSicilia Gaia organizza un percorso ideale per un primo approccio alle esperienze escursionistiche. Comincerete il trekking percorrendo qualche chilometro su pista battuta in direzione di monte Grosso ... cataniatoday.it Etna Trekking: dai Sartorius al Monte BaraccaUna nuova esperienza con un trekking di inizio primavera sull'Etna in un suggestivo sentiero! Ti accompagneremo nel caratteristico scenario dei Monti Sartorius, avvolti dai colori e dall'atmosfera di ... cataniatoday.it Tragedia sull’Etna: escursionista muore per un infarto sul sentiero di Monte Gemmellaro facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.