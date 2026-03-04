Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata a Catania nella mattina del 4 marzo, intorno alle 7. L'Ingv ha confermato che l’epicentro si trovava sull’Etna. La terra ha tremato in diverse zone della città e dei suoi dintorni, senza segnalare danni immediati o feriti. La scossa è stata percepita da molte persone nella regione.

Un terremoto di magnitudo 4.5 è stato registrato sull'Etna nella mattina del 4 marzo, intorno alle 7. La scossa che è stata nettamente avvertita in almeno tre province della Sicilia Orientale: Catania, Messina e Siracusa. Il sisma è stato registrato dalla sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L'epicentro è stato localizzato sull'Etna, a nord-ovest di Ragalna a una profondità di quattro chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Precedentemente l'Ingv aveva riferito di un terremoto di magnitudo 2.3 registrato alle 5.12 di stamattina al largo della costa siciliana nordorientale (Messina), con epicentro individuato in quel caso a 126 chilometri di profondità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a Catania. L'Ingv: "L'epicentro sull'Etna"

Leggi anche: Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo 4.5 ed epicentro a Ragalna: avvertita anche a Messina

Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a CataniaSecondo l’Ingv, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, e...

Altri aggiornamenti su Forte scossa

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto, avvertita a Catania e provincia; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Forte scossa di terremoto oggi, sabato 28 febbraio, ai Campi Flegrei: gente in strada; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5.

Forte scossa di terremoto avvertita a Catania e provinciaForte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. rainews.it

Terremoto in Sicilia, forte scossa avvertita in mattinata. Paura a CataniaUna forte scossa di terremoto ha svegliato la Sicilia orientale nella mattina di oggi, mercoledì 4 marzo. Alle ore 07:05 locali (06:05 UTC), i sismografi hanno registrato un evento ... leggo.it

Forte scossa di terremoto avvertita a Catania e provincia facebook

Forte scossa di terremoto oggi, sabato 28 febbraio, ai Campi Flegrei x.com