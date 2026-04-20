Eternauti | se l’Intelligenza Artificiale incontra il mito di David Bowie
Il 25 aprile, in una data che per Venezia intreccia la solennità di San Marco alla celebrazione della Liberazione, il Teatro Goldoni si trasforma in un portale spazio-temporale. Alle ore 18:00, i Vocal Skyline porteranno in scena "ETERNAUTI. Viaggiatori dell’etere", il nuovo spettacolo firmato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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