Il 6 marzo 2026 a Siena viene diffusa una videoricostruzione realizzata con intelligenza artificiale che mostra ipotesi su come sarebbe stato ucciso David Rossi. Il filmato ricostruisce i momenti che precedono la sua caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La scena si concentra su quanto potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio in quegli attimi.

Siena, 6 marzo 2026 – Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all'interno dell'ufficio di David Rossi nei momenti precedenti alla caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo 2013. La ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta ed è stata realizzata dalla Commissione stessa che ha incaricato un’azienda specializzata. Il video è stato presentato a Siena, durante il rendiconto di metà mandato della commissione. Come, secondo le ipotesi, sarebbe morto David Rossi: la ricostruzione con l'intelligenza artificiale (atex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come sarebbe stato ucciso David Rossi: la videoricostruzione con l’intelligenza artificiale

