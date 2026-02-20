Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 20 febbraio 2026

Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, l’estrazione di VinciCasa si svolge alle 20:30. Questa sera, i giocatori sperano di portare a casa una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Centinaia di persone hanno già tentato la fortuna con il biglietto acquistato nei punti vendita di tutta Italia. I numeri vincenti saranno annunciati tra poche ore e potrebbero cambiare le sorti di qualcuno. Restate sintonizzati per scoprire i risultati.

Estrazione VinciCasa oggi 20 febbraio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 19 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 18 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 17 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 16 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 15 FEBBRAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 20 febbraio 2026: come funziona.