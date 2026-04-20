Estrazione Million Day di oggi 20 aprile 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L'estrazione del Million Day di oggi, lunedì 20 aprile 2026, ha visto uscire in diretta i numeri vincenti. L’estrazione si è svolta questa sera, con i numeri pubblicati immediatamente dopo. I numeri estratti sono stati comunicati tramite i canali ufficiali e sono ora disponibili online per chi desidera verificare se ha vinto. Nessuna altra informazione sui premi o sulle eventuali vincite è stata ancora resa nota.

Estrazione Million Day oggi lunedì 20 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 20 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 20 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 20 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedì SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 6 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 13 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìEstrazione Million Day oggi lunedì 13 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 12 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 13 aprile 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 19 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day dell'ultima estrazione di oggi, 19 aprile 2026, delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 aprile 2026 | Vincite delle ore 13:00 e la cinquina ExtraScopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, estrazione delle ore 13:00 di questo 9 aprile 2026: le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook