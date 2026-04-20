Esoneri Fondazione Invernizzi | una condivisione per costruire il futuro

Recentemente si è parlato di esoneri da parte di una fondazione, evidenziando una volontà di condividere risorse per il futuro. In un intervento pubblico, si è sottolineato che la ricchezza, pur potendo avere effetti negativi sull’anima, può anche essere utilizzata in modo benefico. La discussione si è concentrata sull’importanza di un uso consapevole delle risorse, senza apparenti intenti di motivare decisioni specifiche o coinvolgere figure istituzionali.

«La ricchezza può essere un male per l’anima, ma è il suo uso che può essere tale, però può comportare anche il bene. Invernizzi, noto industriale lattiero-caseario, era un uomo molto ricco il quale però, alla fine della sua vita, ha deciso di devolvere tutti i suoi beni per creare una Fondazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca che fa bene al futuro dell'agroalimentareSi è tenuta il 24 marzo presso la sede di Milano della Fondazione Invernizzi, la cerimonia di assegnazione delle Borse Portus 2025, l'iniziativa con... Estrofia vescicale: a Rimini una tavola rotonda per costruire il futuro dei pazientiIl 24 e 25 gennaio, presso la Casa Salesiana Don Bosco a Rimini, si è svolto un incontro dedicato a una realtà poco conosciuta ma di grande...