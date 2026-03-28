Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca che fa bene al futuro dell' agroalimentare

Il 24 marzo nella sede della Fondazione Invernizzi si è tenuta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio del Progetto Portus ai cinque dottorandi del programma Agrisystem. L'evento ha visto la partecipazione di ricercatori e rappresentanti del settore agroalimentare, con un focus sulla promozione di studi innovativi che contribuiscano al futuro del comparto. La giornata ha combinato momenti di approfondimento scientifico e di confronto tra i presenti.

Si è tenuta il 24 marzo presso la sede di Milano della Fondazione Invernizzi, la cerimonia di assegnazione delle Borse Portus 2025, l'iniziativa con cui la Fondazione Enrica e Romeo Invernizzi sostiene ogni anno la ricerca scientifica dei dottorandi Agrisystem dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza-Cremona.Cinque borse di studio da 5.000 euro ciascuna, assegnate sulla base di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate con alto Impact Factor: è il bilancio della cerimonia che ha visto premiati Pier Paolo Becchi, Yuri Bellone, Filippo Del Zozzo, Hajar Salehi e Leilei Zhang. Le borse... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca che fa bene al futuro dell'agroalimentare Articoli correlati Al Tecnopolo di Rimini la ricerca che guarda al futuro: sostenibilità, riciclo e tutela dell’ambienteAl Tecnopolo di Rimini opera da anni un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che lavora su uno dei temi più centrali per il futuro del... Leggi anche: Cuore, camminare fa bene? La ricerca che muta radicalmente il quadro Aggiornamenti e notizie su Dalla Fondazione Invernizzi Discussioni sull' argomento Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca che fa bene al futuro dell'agroalimentare; Domenica 22 marzo 2026 | Barbara Invernizzi commenta il Vangelo del giorno; Endometriosi, limitante per oltre una donna su quattro tra chi ne soffre; La consapevolezza di un percorso importante. Dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca sul futuro dell’agroalimentareUn appuntamento denso di contenuti, quella andato in scena il 24 marzo nella sede della Fondazione Invernizzi: la consegna delle Borse di Studio del ... piacenzasera.it Cattolica, dalla Fondazione Invernizzi cinque premi per la ricerca: "Fa bene al futuro dell'agroalimentare" - facebook.com facebook