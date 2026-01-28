Estrofia vescicale | a Rimini una tavola rotonda per costruire il futuro dei pazienti

A Rimini si è tenuta una tavola rotonda dedicata ai pazienti con estrofia vescicale. L’evento si è svolto il 24 e 25 gennaio alla Casa Salesiana Don Bosco, con l’obiettivo di fare il punto sulla transizione dei giovani dall’età pediatrica a quella adulta. Diversi medici e specialisti hanno discusso delle sfide e delle soluzioni per migliorare la vita delle persone affette da questa condizione poco conosciuta.

Il 24 e 25 gennaio, presso la Casa Salesiana Don Bosco a Rimini, si è svolto un incontro dedicato a una realtà poco conosciuta ma di grande importanza: l'Associazione Estrofia Vescicale e il percorso di transizione dei pazienti dall'età pediatrica a quella adulta. La tavola rotonda, promossa dall'associazione in collaborazione con il reparto di Urologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi guidato dal dottor Domenichelli, ha visto la partecipazione della dottoressa Sabatino, della dottoressa Straziuso e del dottor Italiano. L'obiettivo era chiaro: creare uno spazio di ascolto diretto tra medici, pazienti e caregiver, raccogliendo domande, curiosità e dubbi legati a una fase delicata e complessa del percorso di cura.

