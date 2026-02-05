esofagite eosinofila in italia la prima terapia per bambini tra 1 e 11 anni

In Italia arriva il primo trattamento specifico per i bambini tra 1 e 11 anni affetti da esofagite eosinofila. La notizia è stata annunciata di recente e rappresenta un passo avanti importante per le famiglie che si confrontano con questa malattia. Ora i medici hanno una nuova arma per aiutare i piccoli pazienti a gestire meglio i sintomi e migliorare la qualità di vita.

(Adnkronos) – Anche in Italia è disponibile il primo trattamento dell’esofagite eosinofila (Eoe) in età pediatrica. Si tratta di dupilumab che – come da determina dell’Aifa-Agenzia italiana del farmaco pubblicata in Gazzetta ufficiale – verrà rimborsato per la patologia, quando prescritto in bambini di età compresa tra 1 e 11 anni di almeno 15 kg di peso e che non sono adeguatamente controllati, non sono candidati o sono intolleranti alla terapia medica convenzionale. Lo annuncia Sanofi, in una nota, sottolineando che “si tratta di un traguardo fondamentale per questa popolazione di pazienti che sino ad ora non aveva opzioni per gestire una patologia cronica e progressiva che impatta notevolmente sulla qualità di vita e le relazioni sociali del bambino e di tutta la famiglia”, in una fase particolarmente critica della vita, in cui una corretta nutrizione è essenziale per la crescita e lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

