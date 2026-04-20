Domani sera alle 21, il Como scenderà in campo a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. La partita segue lo 0-0 dell’andata e rappresenta un momento importante per il club. La sfida si svolge nel contesto di una competizione nazionale e si svolge in uno stadio di grande livello. La squadra affronta il match con l’obiettivo di passare alla fase successiva.

Domani sera, alle ore 21, il Como si gioca la storia. Semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro l’ Inter a San Siro, dopo lo 0-0 dell’andata. La finale di Roma del 13 maggio, sarebbe un traguardo da record per i lariani e, in caso di successo, per il calcio italiano: il Como è l’unica società ad aver già vinto sia la Coppa Italia Dilettanti, sia quella di Serie C. E ora è arrivata a un passo dal conquistare quella maggiore. Già a inizio stagione Fabregas aveva affermato che la Coppa Italia era (ed è) un obiettivo reale per la società e il Como si è sempre impegnato al massimo in ogni partita. Gli azzurri, poi, vogliono un immediato riscatto, dopo il ko col Sassuolo che ha frenato la corsa verso un posto in Champions.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esodo lariano a San Siro. Como, qui si fa la storia

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