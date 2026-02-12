Il Como ha fatto esplodere di entusiasmo i suoi tifosi con una vittoria che rimarrà nella storia. I bianco-blu hanno battuto il Napoli ai rigori al Maradona, conquistando così la finale di Coppa Italia. La partita è stata una vera battaglia, con i giocatori che hanno dato tutto fino all’ultimo secondo. Ora i sostenitori sognano di poter arrivare fino in fondo e di scrivere un’altra pagina importante per il club.

La vittoria del Como al Maradona, contro il Napoli ai rigori, in Coppa Italia, ha portato grande entusiasmo. I lariani tornano in semifinale dopo quarant‘anni. Una data storica, un’ altra possibilità per arrivare in finale, dopo il confronto del 1986 perso contro la Sampdoria. Fabregas non li si lascia andare a proclami e pensa alla partita di sabato contro la Fiorentina: "A Napoli è stato un momento bello e intenso, però l‘euforia dobbiamo lasciarla da parte, abbiamo altre sfide importanti da affrontare nei prossimi giorni. Ho ringraziato subito i giocatori, tanti sono giovani e non hanno mai affrontato sfide importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Miracolo Como: qui si fa la storia. I tifosi sognano la finale con la Dea

