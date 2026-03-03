Como Inter 0-0 | finisce qui tutto rimandato al ritorno a San Siro

Il match tra Como e Inter termina in parità senza reti, lasciando tutto aperto in vista della sfida di ritorno a San Siro. La partita si è disputata alle 21 al Sinigaglia, valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia. La sfida è stata seguita in diretta, con le due squadre che ora si preparano alla gara di ritorno.

Como Inter Coppa Italia 0-0: regna l’equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, tutto rimandato al ritorno per un pass per la finalissimaComo Inter Coppa Italia 0-0: termina in equilibrio al Sinigaglia! Lariani e nerazzurri non si fanno male, si deciderà al ritorno Il confronto...

PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 0-0: Perrone il professore, segnali di vita da Darmian. Frattesi spreca ancoraÈ finito con uno scialbo 0-0 il match tra Como e Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è praticamente giocato solo il primo tempo. Si deciderà quindi tutto nella gara di rit ... calciomercato.it

Como-Inter 0-0, le pagelle: Esposito (5) pasticcione, Frattesi (5) e Diouf (5) fantasmini, Carlos Augusto (6,5) provvidenzialeL’Inter di Cristian Chivu si conferma solida anche nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Como di Fabregas, facendo pari e patta nella sfida del Sinigaglia. Il ... leggo.it

#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook

Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com