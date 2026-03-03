Roma | blitz in aree della movida quattro arresti e una denuncia

A Roma, la polizia ha effettuato un blitz nelle zone più frequentate della movida, portando all’arresto di quattro persone e alla denuncia di un’altra. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile, che ha agito in vari punti della movida capitolina. I dettagli delle operazioni e le motivazioni delle misure non sono stati ancora comunicati.

Quattro persone sono state arrestate e una denunciata: questo è il risultato del blitz condotto dalla Squadra mobile di Roma, che ha coinvolto le aree più vivaci della movida capitolina. Gli interventi si sono estesi dai vicoli affollati di Trastevere fino ai palazzi di edilizia popolare di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo. In totale, sono stati controllati cinquanta giovani tra i rioni della movida, da Monti a San Lorenzo, e i quartieri di Tor Bella Monaca e Quarticciolo. Dettagli dell’intervento in piazza Trilussa. Il primo intervento è avvenuto in piazza Trilussa, dove un giovane di origini tunisine aveva messo in atto un sistema ben collaudato: contattava i clienti in mezzo alla folla, scambiava denaro e poi si spostava in vicolo della Bologna per recuperare le dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: controlli movida, quattro arresti e due denunce nel quartiere Bravetta

