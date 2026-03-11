A partire da oggi, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e autisti soccorritori coinvolti nei pronto soccorso e nella rete dell’emergenza vedranno aumentare le loro indennità. Questa misura riguarda le professioni sanitarie e le figure che lavorano in prima linea nelle situazioni di emergenza. L’obiettivo è riconoscere l’impegno di chi opera in ambienti spesso sotto pressione.

Stipendi più alti per medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, per le professioni sanitarie e gli autisti soccorritori che operano nei pronto soccorso e nella rete dell’emergenza. L’ha annunciato ieri mattina – dopo l’approvazione in giunta, delibera numero 219 – l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro. "Per i medici del pronto soccorso parliamo di circa 1.500 o 2.000 euro lordi all’anno in più", ha detto. Aumenti anche per infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari e autisti soccorritori. "Da 250 fino a 350 euro in più – ha fatto di conto Calcinaro –. Anche se lordi, in un anno è un sensibile incremento per chi svolge un lavoro di frontiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rete dell’emergenza. Medici, infermieri e oss. Aumentano le indennità

