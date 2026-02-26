Gli errori nel trapianto di Domenico il legale | Nessun indagato a Bolzano Il racconto choc degli infermieri del Monaldi

In una vicenda che ha attirato l’attenzione, si conferma che a Bolzano non ci sono persone sotto indagine riguardo al caso di Domenico. I dettagli emersi mostrano che le autorità non hanno ancora aperto procedimenti legali contro nessuno. La situazione si concentra sugli eventi che hanno coinvolto il trapianto e sulle circostanze che lo hanno accompagnato.

Napoli, 26 febbraio 2026 – Non ci sarà nessun indagato a Bolzano nell’inchiesta del bambino morto dopo il trapianto di cuore danneggiato. Lo annuncia l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo. "La Procura di Napoli, dopo aver svolto tutte le indagini, anche attraverso i Nas di Bolzano, non intende indagare graniticamente nessuno a Bolzano – spiega –. Addirittura hanno fatto arrivare i medici da Innsbruck al confine, e li hanno sentiti, per non dover fare un'istanza europea. I Nas di Bolzano hanno svolto un'indagine molto ampia, facendo persino una simulazione del versamento del ghiaccio secco all'interno del box". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

