Il direttore dell'FBI è finito sotto accusa per comportamenti erratici, frequenti assenze e problemi di alcolismo, secondo alcune fonti riportate da una rivista di approfondimento politico. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dell’intelligence e delle istituzioni, sollevando dubbi sulla sua stabilità e affidabilità nel ruolo. Le indagini interne continueranno per chiarire eventuali responsabilità e verificare le circostanze di tali comportamenti.

Stati uniti Le rivelazioni di The Atlantic: Kash Patel è un problema serio. Episodi di «evidente intossicazione», difficoltà per la scorta a svegliarlo, riunioni rinviate perché non è in condizioni di partecipare. Lui denuncia la rivista ma il caso è rivelatore: la progressiva erosione di uno spazio condiviso di realtà e un apparato istituzionale che non si arrende e continua a parlare Stati uniti Le rivelazioni di The Atlantic: Kash Patel è un problema serio. Episodi di «evidente intossicazione», difficoltà per la scorta a svegliarlo, riunioni rinviate perché non è in condizioni di partecipare. Lui denuncia la rivista ma il caso è...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Erratico, assente e sempre ubriaco: il direttore trumpiano dell’Fbi nella bufera

Notizie correlate

“Beve troppo e non è affidabile”. Il direttore dell’Fbi nella bufera. Chi è Kash Patel: 14 mesi di purghe e imbarazzi di StatoNew York, 18 aprile 2026 – Il direttore dell’Fbi Kash Patel torna sotto i riflettori, stavolta per un articolo pubblicato da The Atlantic.

Allarme all'Fbi, "Il direttore delle Fbi Kash Patel paranoico e beve troppo"Un «paranoico» ossessionato dalla «paura di essere licenziato», che beve troppo ed è spesso assente senza spiegazioni, rappresentando un rischio per...