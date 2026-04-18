Il direttore dell’Fbi è tornato al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di un articolo su The Atlantic. La notizia ha sollevato polemiche riguardo al suo comportamento, con critiche che lo accusano di essere poco affidabile a causa di alcuni episodi pubblici e dichiarazioni ritenute discutibili. La sua figura è al centro di un dibattito che coinvolge l’agenzia e le istituzioni statali, con un focus su un passato segnato da 14 mesi di controversie e imbarazzi.

New York, 18 aprile 2026 – Il direttore dell’Fbi Kash Patel torna sotto i riflettori, stavolta per un articolo pubblicato da The Atlantic. Il pezzo a firma di Sarah Fitzpatrick racconta un episodio relativo al 10 aprile scorso. Quel giorno prima di lasciare l’ufficio, Patel avrebbe avuto dei problemi ad accedere al sistema informatico: “Si è subito convinto che il suo account fosse stato bloccato – scrive la giornalista citando nove persone a conoscenza dei fatti – preso dal panico, ha chiamato freneticamente collaboratori per annunciare di essere stato licenziato ”. Le fonti parlano di una vera e propria “ crisi di nervi ”. La notizia del suo sfogo, si è diffusa a macchia d’olio all’interno del Fbi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Beve troppo e non è affidabile”. Il direttore dell’Fbi nella bufera. Chi è Kash Patel: 14 mesi di purghe e imbarazzi di Stato

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