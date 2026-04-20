Erosione una costa da salvare Entro maggio un tavolo in Regione con i sindaci pontini

Un problema di erosione che interessa il litorale pontino e altre zone si sta affrontando con un intervento programmato. Entro il mese di maggio, è previsto un incontro in Regione con i sindaci della provincia di Latina per discutere delle misure di tutela della costa. La questione riguarda un tratto di costa che da Terracina si estende lungo il territorio, coinvolgendo diverse amministrazioni locali e istituzioni regionali.

E’ un tema che affligge il litorale pontino, e non solo, quello dell’erosione costiera e parte da Terracina un percorso più ampio che punta proprio alla difesa della costa della provincia di Latina. E’ prevista infatti per maggio la convocazione di un tavolo tecnico in Regione alla presenza dei.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Erosione costiera, primo tavolo in Provincia con i sindaci del TarantinoTarantini Time Quotidiano Si è svolto lunedì 9 marzo il tavolo di coordinamento promosso dalla Provincia di Taranto sul tema dell’erosione costiera,... Trasporto ferroviario, sindaci del Mugello: i nodi al tavolo con Regione, Trenitalia e RfiFirenze, 10 aprile 2026 – “L’incendio del locomotore alla stazione di Dicomano è un fatto grave, inammissibile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allarme erosione sulla costa: Serve un maxi ripascimento; TERRACINA | La costa che cambia, l’incontro venerdì 17 su erosione costiera e futuro del litorale; Ostia, ripartono i lavori per la barriera anti erosione; Caulonia, la scomparsa della sabbia dalla costa: dove c’era la spiaggia ora c’è il mare · ilreggino.it. Erosione costa pontina, svolta da Terracina: tavolo in Regione con tutti i sindaciStrategia unica per il litorale di Latina: confronto entro maggio per fermare l’erosione e rilanciare l’economia del mare ... latinaoggi.eu Costa pontina: da Terracina una strategia contro l’erosioneTerracina come punto di partenza di un percorso più ampio che guarda all’intera costa della provincia di Latina. latinaoggi.eu Strategia unica per il litorale di Latina: confronto entro maggio per fermare l’erosione e rilanciare l’economia del mare - facebook.com facebook Nelle società contemporanee, "si osserva una erosione dei punti di riferimento morali che un tempo guidavano la vita collettiva. Ne deriva che oggi si tende ad approvare in modo superficiale alcune pratiche un tempo considerate inaccettabili". © Vatican Medi x.com