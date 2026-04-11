I sindaci del Mugello si sono riuniti con rappresentanti della Regione, Trenitalia e Rfi per discutere della situazione del trasporto ferroviario. Durante l'incontro sono stati affrontati i recenti disservizi e problematiche legate alla rete ferroviaria della zona. Tra gli argomenti discussi, anche l’incendio di un locomotore avvenuto alla stazione di Dicomano, descritto come un episodio grave. La riunione si è svolta con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise.

Firenze, 10 aprile 2026 – “ L’incendio del locomotore alla stazione di Dicomano è un fatto grave, inammissibile. Da quanto abbiamo appreso, dalle immagini e dai servizi che sono rimbalzati sui tg regionali e nazionali il mezzo risulterebbe piuttosto vetusto. Non passa giorno che i pendolari non riferiscano di disservizi e disagi, tra ritardi, soppressioni, tempi di percorrenza che si allungano e mancate comunicazioni, ma questo è davvero troppo. Chi gestisce il servizio ha la responsabilità di garantire il buono stato dei mezzi, la sicurezza dei passeggeri e del personale a bordo. Quelle motrici sono andate fuori produzione nel 1988, sono datate ma ancora in uso”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporto ferroviario, sindaci del Mugello: i nodi al tavolo con Regione, Trenitalia e Rfi

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