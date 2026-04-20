Eroismo a Numana | carabinieri si ammanettano al suicida per salvarlo

Nella serata di ieri, sulla scogliera di Numana, un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno cercato di fermarlo e, per salvarlo, si sono ammanettati alle mani. L'intervento è durato alcuni minuti, durante i quali i militari hanno cercato di convincerlo a rinunciare al gesto estremo. Alla fine, sono riusciti a bloccare l'uomo prima che potesse commettere il gesto.

Il mare di Numana è stato teatro di un dramma interrotto da un gesto di estrema umanità nella serata di ieri, quando un uomo ha tentato di togliersi la vita gettandosi dalla scogliera. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Radiomobile di Osimo ha permesso di evitare il peggio, trasformando una tragedia imminente in un esempio di dedizione professionale. La vicenda è iniziata con la disperazione di una moglie che, dopo aver ricevuto diversi messaggi vocali dal coniuge in cui lui esprimeva chiaramente l’intenzione di suicidarsi, ha contattato immediatamente il 112 per segnalare il pericolo. I militari sono intervenuti sulla zona del molo di Numana, dove l’uomo si era già posizionato sugli scogli con l’obiettivo di buttarsi in acqua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroismo a Numana: carabinieri si ammanettano al suicida per salvarlo Notizie correlate Leggi anche: I messaggi disperati alla moglie: «Basta mi ammazzo». Raggiunto dai carabinieri a Numana, un militare si ammanetta a lui e lo salvano Ancona, tenta il suicidio da una scogliera a Numana: l’uomo salvato dai carabinieriAveva detto alla moglie, in un serie di messaggi vocali, di essere intenzionato a togliersi la vita.