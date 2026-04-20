Ergastolo per la guerra di mafia libero dopo 34 anni | Di Giacomo torna a Gela con la condizionale

Dopo 34 anni di detenzione, un uomo condannato all’ergastolo per omicidi avvenuti durante la guerra di mafia a Gela è tornato in libertà con la condizionale. La sentenza, che ha riconosciuto il suo diritto alla libertà, è stata emessa dopo un lungo percorso giudiziario. L’uomo, di 77 anni, ha lasciato il carcere e si trova ora in libertà.

Trentaquattro anni trascorsi in carcere, condannato all’ergastolo con «fine pena mai» per omicidi commessi durante la guerra di mafia a Gela, Paolo Di Giacomo, 77 anni, torna in libertà con la libertà condizionale. Il ritorno a Gela L’uomo potrà lavorare proprio nella città siciliana, dove ha trovato la disponibilità di un’azienda. Secondo i giudici del tribunale di sorveglianza di Napoli, il cambiamento del suo stile di vita è stato determinante per la decisione. «Una condotta encomiabile», si legge nelle relazioni redatte dal sacerdote dell’associazione presso cui Di Giacomo ha operato per dieci anni, svolgendo attività di supporto ai minori.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ergastolo per la guerra di mafia, libero dopo 34 anni: Di Giacomo torna a Gela con la condizionale Notizie correlate La Fiorentina torna a vincere il Torneo di Viareggio dopo 34 anni con tre gol ai supplementariLa doppietta di Croci e i gol di Mataran e Cianciulli nella finale contro il Rijeka regalano alla Fiorentina la nona Viareggio Cup della sua storia:... Lancia torna al rally italiano dopo 34 anni: Foligno banco di prova per la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale.Foligno si prepara ad accogliere un evento storico: il 5° Rally Città di Foligno, in programma il 6 e 7 marzo, segnerà il ritorno di Lancia nelle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia in condizioni molto gravi; Myanmar, commutate in ergastolo tutte le condanne a morte; Iran: a rischio esecuzione decine persone, firma l'appello; Bosnia, Ratko Mladic colpito da ictus in carcere: è in condizioni gravi. Ergastolo per la guerra di mafia, libero dopo 34 anni: Di Giacomo torna a Gela con la condizionaleL’ex appartenente agli stiddari lascia il carcere grazie al percorso di cambiamento. Per i giudici condotta encomiabile ... gazzettadelsud.it Pluriomicida e al 41 bis per 16 anni torna libero, in carcere ha cambiato vita(ANSA) - PALERMO, 20 APR - Trentaquattro anni trascorsi in carcere, condannato all'ergastolo, con 'fine pena mai', per omicidi commessi durante ... notizie.tiscali.it Telearena. . È tutto veronese un progetto che vede un percorso di formazione di 100 ore per detenuti per diventare educatore cinofilo ed esperto in attività cinofile. Il primo carcere interessato è quello di Bollare dove sta scontando l'ergastolo Matteo Chigorno, facebook "Frustava i prigionieri con la fibbia in acciaio della sua cintura fino a far loro perdere conoscenza" #HermineBraunsteiner "la cavalla", criminale nazista e guardia #SS a #Majdanek, scovata da #Wiesenthal nel '68 in #USA, venne condannata all'ergastolo.Morì x.com