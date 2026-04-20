Eredità di Maria Agostina Pellegatta al comune di Cassano Magnago il gesto dell' ex senatrice morta a 86 anni

Il comune di Cassano Magnago ha ricevuto in eredità dalla senatrice deceduta a 86 anni una villa e alcuni fondi. La donazione riguarda beni immobili e disponibilità finanziarie, che saranno messi a disposizione dell’amministrazione comunale. La consegna ufficiale si è svolta dopo le procedure legali di successione. La senatrice, scomparsa recentemente, aveva avuto una lunga carriera politica e pubblica.

L’ex senatrice Maria Agostina Pellegatta ha lasciato tutto il suo patrimonio al Comune di Cassano Magnago: una villa e risorse economiche per creare una scuola pubblica di musica o arte. Dopo la sorpresa inaspettata, il Comune si attiverà per avviare l’iter e accettare l’eredità, di fatto l’ultima azione politica di Pellegatta destinata ai giovani e alla cultura. Una sorpresa per Cassano Magnago Un gesto d’amore per la sua comunità, quella di Cassano Magnago, arrivata a pochi giorni dalla scomparsa di Maria Agostina Pellegatta, figura storica della sinistra italiana e profondamente legata al mondo dell’istruzione. L’ex parlamentare, morta il...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Eredità di Maria Agostina Pellegatta al comune di Cassano Magnago, il gesto dell'ex senatrice morta a 86 anni Notizie correlate Agostina Pellegatta è morta: Cassano Magnago in lutto per la storica senatriceCassano Magnago (Varese), 10 aprile 2026 – È morta a 87 anni Maria Agostina Pellegatta, già senatrice della Repubblica e figura storica del movimento... Il dono della senatrice Pellegatta alla collettività: lascia tutto il suo patrimonio a Cassano MagnagoCassano Magnago, 18 aprile 2026 – L’ultimo dono di Maria Agostina Pellegatta alla collettività. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muore e lascia eredità più villa di famiglia al Comune per creare una scuola pubblica, l’ex senatrice Maria Agostina Pellegatta dal cuore d'oro; Il dono della senatrice Pellegatta alla collettività: lascia tutto il suo patrimonio a Cassano Magnago; Eredità Pellegatta a Cassano: villa e patrimonio per arte e musica; Cassano: La senatrice Pellegatta lascia tutto alla città. Muore e lascia eredità più villa di famiglia al Comune per creare una scuola pubblica, l’ex senatrice Maria Agostina Pellegatta dal cuore d’oroL’amore per la scuola, la cultura e i giovani può essere così forte da andare oltre la propria vita. Al punto di lasciare tutti i propri averi a questa nobile causa. Così ha fatto l’ex parlamentare Ma ... tecnicadellascuola.it Maria Agostina Pellegatta, l'ex parlamentare lascia i suoi averi al Comune di Cassano Magnago: nella sua villa una scuola d'arteDeputata del Pci dal 1972 al 1979, Pellegatta ha lasciato ogni suo bene alla cittadina in provincia di Varese. Il sindaco Ottaviani: «Il suo gesto è un messaggio ai giovani: la cultura per combattere ... milano.corriere.it Dal 21 marzo al 7 giugno torna la Biennale di Arte Contemporanea di Ulassai con 20 artisti e tre curatori. Un progetto diffuso tra due musei che riflette sul senso dell’opera oggi, nel dialogo con l’eredità di Maria Lai e le trasformazioni del presente. facebook