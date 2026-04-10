Agostina Pellegatta è morta | Cassano Magnago in lutto per la storica senatrice

Cassano Magnago piange la scomparsa di Maria Agostina Pellegatta, che si è spenta all'età di 87 anni. La donna, ex senatrice della Repubblica, è stata una figura di rilievo nel movimento comunista e antifascista del territorio varesotto. La notizia della sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando dolore tra i cittadini e le persone che l’avevano conosciuta e stimata.

Cassano Magnago (Varese), 10 aprile 2026 – È morta a 87 anni Maria Agostina Pellegatt a, già senatrice della Repubblica e figura storica del movimento comunista e antifascista nel varesotto. A darne notizia è stata l’ Anpi di Cassano Magnago, città a cui è rimasta sempre profondamente legata. Una ricca storia politica. Insegnante e militante del Partito Comunista Italiano, Pellegatta è stata protagonista della vita politica del dopoguerra, portando avanti i valori della Resistenz a e della giustizia sociale. Eletta alla Camera nel 1972, fu la prima donna del territorio a entrare in Parlamento, segnando un passaggio importante per la rappresentanza femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agostina Pellegatta è morta: Cassano Magnago in lutto per la storica senatrice Cassano Irpino e Napoli in lutto per Rebecca: morta nel sonno a 19 anniCassano Irpino piange la scomparsa di Rebecca Caccavallo, venuta a mancare nel sonno a soli 19 anni. Pallamano, Serie A1: Cassano Magnago riapre la stagione in vettaDopo una lunghissima pausa di cinquanta giorni dovuta alla concomitanza con i campionati europei, la Serie A di pallamano riprende con la sedicesima... È morta Maria Agostina Pellegatta, ex parlamentare comunista di Cassano MagnagoRimasta attiva sul piano culturale anche in età avanzata, Pellegatta aveva continuato a coltivare la memoria storica della sinistra italiana ... varesenews.it Il cordoglio per la morte di Maria PellegattaParlamentare di lungo corso, prima nel Pci, poi nei partiti eredi della tradizione comunista, è scomparsa a 87 anni di età ... varesenews.it