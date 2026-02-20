Consegnate ad associazioni sedici biciclette recuperate destinate ai più fragili
Il progetto di riuso solidale si è concluso questa mattina a Padova, dove 16 biciclette sono state consegnate alle associazioni locali. La causa è il recupero di biciclette destinate allo smaltimento, che sono state invece riadattate e distribuite ai più fragili. Le bici, trovate abbandonate o danneggiate, sono state riparate e rese nuovamente utilizzabili grazie all’impegno di volontari. La cerimonia si è svolta sul Liston di fronte a Palazzo Moroni, attirando molti cittadini interessati all’iniziativa.
