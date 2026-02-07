Basta discariche nelle aree di ricarica degli acquiferi Si cambi il Piano rifiuti

Da veronasera.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha annunciato che non sarà più possibile aprire nuove discariche nelle zone di ricarica degli acquiferi. L’obiettivo è fermare i progetti che minacciano le risorse idriche e spingere a cambiare rapidamente le politiche sui rifiuti pericolosi. La decisione arriva dopo le proteste dei cittadini e le preoccupazioni degli esperti sulla tutela dell’acqua potabile. Ora si lavora per un piano più sostenibile che riduca l’uso delle discariche e promuova il riciclo e il riuso.

Fermare la possibilità di realizzare nuove discariche in aree di ricarica degli acquiferi e rivedere in modo più sostenibile le politiche regionali sui rifiuti pericolosi. È questa la richiesta che si è levata dal Caffè Fantoni di Villafranca. A lanciarla sono stati i consiglieri regionali del.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

