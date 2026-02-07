Basta discariche nelle aree di ricarica degli acquiferi Si cambi il Piano rifiuti

La regione ha annunciato che non sarà più possibile aprire nuove discariche nelle zone di ricarica degli acquiferi. L’obiettivo è fermare i progetti che minacciano le risorse idriche e spingere a cambiare rapidamente le politiche sui rifiuti pericolosi. La decisione arriva dopo le proteste dei cittadini e le preoccupazioni degli esperti sulla tutela dell’acqua potabile. Ora si lavora per un piano più sostenibile che riduca l’uso delle discariche e promuova il riciclo e il riuso.

Fermare la possibilità di realizzare nuove discariche in aree di ricarica degli acquiferi e rivedere in modo più sostenibile le politiche regionali sui rifiuti pericolosi. È questa la richiesta che si è levata dal Caffè Fantoni di Villafranca. A lanciarla sono stati i consiglieri regionali del.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Piano Rifiuti Regionale Mostacciano tra rifiuti nelle aree verdi e discariche abusive ignorate: "Vogliamo le telecamere" Nel quartiere di Mostacciano, a Roma sud, i residenti convivono con problemi di degrado ambientale, tra rifiuti abbandonati nelle aree verdi e discariche abusive. Rifiuti, in Puglia troppe discariche. Decaro rivede il piano: «Necessari gli impianti» In Puglia, il numero di discariche rischia di aumentare, rendendo urgente un intervento strutturale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piano Rifiuti Regionale Argomenti discussi: Discariche abusive a Roma, il generale dei Forestali: I delinquenti continuano anche se adesso è un reato; San Benigno, la piaga degli scarichi abusivi: tre discariche tra i boschi aprono l’anno; Nel SIN di Manfredonia il 'Mondo al contrario' dei ritardi. Scoperte tre discariche abusive nell'area industrialeLe aree sono state sequestrate: indagini in corso per individuare i responsabili degli sversamenti per complessivi 300 metri cubi di rifiuti anche pericolosi ... casertanews.it Discariche abusive a Roma, scoperti 4 reati ambientali al giorno: buttati in nero calcinacci, mobili e lavatriciSeicentoquarantuno persone denunciate nel 2025 dai carabinieri forestali. Dopo l'abbandono delle scorie arrivano i roghi tossici. Preoccupano anche gli incendi boschivi e i tagli non autorizzati di al ... roma.corriere.it Giuseppe Di Rosa. . Il candidato sindaco Giuseppe DI ROSA illustra il progetto della nascita degli Ispettori Ambientali che si occuperanno della prevenzione e repressione nel settore ambientale. Basta discariche, basta deiezioni di animali sui marciapiedi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.