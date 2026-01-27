Presenza di lupi nelle aree urbane | stampati depliant informativi e affissi avvisi nei parchi e nelle aree per cani

L’amministrazione comunale di Ancona ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla presenza di lupi nelle aree urbane e periurbane. Sono stati distribuiti depliant e affissi avvisi nei parchi e nelle zone frequentate dai cani, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e garantire la sicurezza dei cittadini.

ANCONA – In merito al fenomeno della presenza dei lupi in prossimità di aree urbane e periurbane della città di Ancona, l’amministrazione comunale mette in atto una strategia informativa per la popolazione. Da qui la decisione di stampare l’opuscolo ideato dal parco del Conero e di rafforzare la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Ancona Lupi Presenza dei lupi nelle aree urbane e periurbane, il Comune potenzia la campagna informativa Strategie per migliorare la sicurezza nelle aree urbane Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. LUPI E SCIACALLI, SI MOLTIPLICANO AVVISTAMENTI E PREDAZIONI | 04/09/2025 Ultime notizie su Ancona Lupi Argomenti discussi: Sempre più lupi vicino alle città. Nessun allarme, ma serve cautela; Gestione dei lupi: la Regione avvia un piano di gestione e monitoraggio; Lupi, avvistamenti anche a San Felice, zona via Galeazza - VIDEO - Riunione d'emergenza per l'allarme a Rimini; Quanti lupi ci sono in Italia e dove vivono: la mappa e i dati. COMUNE DI ISERA (TN) * LUPI: VALDUGA, «AVVISTAMENTI SUL NOSTRO TERRITORIO, FARÒ TUTTO QUANTO È NELLE MIE POSSIBILITÀ PER TUTELARE CITTADINI ED ALLEVATORI»Presenza dei lupi sul territorio. Negli ultimi tempi stanno aumentando in modo significativo le segnalazioni di avvistamenti di lupi sul territorio comunale ... agenziagiornalisticaopinione.it Scandicci, segnalazioni di lupi nella zone collinari: attivati Regione, Città Metropolitana ed EnpaPer quanto riguarda le segnalazioni di alcuni cittadini circa la presenza di lupi nelle zone collinari, l'Amministrazione comunale di Scandicci rende noto di aver già informato le autorità competenti, ... 055firenze.it Il comitato emergenza lupi segnala la presenza di un branco che si aggira a Palazzo del Pero e dice: "molti cittadini si vedono sparire gli animali d'affezione, qualcuno denuncia e la risposta è una depliant, bisogna fare qualcosa". #Teletruria #News - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.