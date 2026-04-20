Brigitte Nielsen ha parlato della sua relazione con Sylvester Stallone, descrivendo il suo ex marito come molto cattivo e affermando di essersi sentita in pericolo durante il matrimonio. Ha anche dichiarato che, dopo la separazione, la sua carriera è stata distrutta. In un’intervista a “Belve” trasmessa su Rai2, ha raccontato dettagli sulla loro relazione, durato 19 anni.

Brigitte Nielsen, ospite a “ Belve” in onda domani 21 aprile in prima serata su Rai2, ha rivelato cosa si celava dietro il suo matrimonio storico con Sylvester Stallone, durato 19 anni. L’attrice e modella premette: “Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto”, riferendosi alle clausole di riservatezza dell’accordo prematrimoniale. Poi ha ricordato: “Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene. Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era molto cattivo e mi sentivo in pericolo. Mi ha distrutto la carriera quando l’ho lasciato. A letto era un coniglio”: Brigitte Nielsen sull’ex Sylvester Stallone

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