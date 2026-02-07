Enzo Paolo Turchi ha raccontato di aver vissuto momenti difficili in casa. Ricorda di aver passato notti senza luce e di aver visto scene brutte che gli hanno lasciato paura e tristezza.

Enzo Paolo Turchi è ospite a “Ciao Maschio “, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda oggi sabato 7 febbraio alle 17.05 su Rai 1. Il coreografo si è raccontato a tutto tondo, parlando anche delle paure che lo accompagnano: “Col passare degli anni ti avvicini sempre di più alla fine di un percorso.- ha affermato – E il paradosso è che in questo momento il mio percorso è bellissimo. Io oggi sono felice, ho tutto quello che desideravo “. L’infanzia del coreografo non è stata facile: “In casa non avevamo nemmeno la luce. Quel buio mi ha lasciato paura e tristezza. Ancora oggi ho paura di restare solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In casa non avevamo nemmeno la luce e c’erano scene molto brutte. Quel buio mi ha lasciato paura e tristezza. Mi nascondevo quando i miei litigavano”: così Enzo Paolo Turchi

