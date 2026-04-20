Era latitante dopo la condanna per la sparatoria di Librino del 2020 | arrestato Salvatore Chisari

Dopo essere stato condannato per la sparatoria avvenuta a Librino nel 2020, Salvatore Chisari, 44 anni, era in fuga. Recentemente, le forze della Guardia di finanza di Catania lo hanno rintracciato e arrestato in una villa nelle vicinanze di Giarre. L’uomo è stato portato in custodia, segnando la fine della sua latitanza. L’arresto rientra in un’operazione di polizia finalizzata all’esecuzione di provvedimenti giudiziari.

Salvatore Chisari, 44 anni, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Catania all'interno di una villa nelle adiacenze di Giarre. L'uomo era ricercato dallo scorso mese, quando erano stati emessi due provvedimenti giudiziari a suo carico. Chisari figura tra i partecipanti alla sparatoria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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