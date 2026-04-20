Dopo settimane di latitanza, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Catania. È stato scoperto all’interno di una villa nelle campagne vicino a Giarre. L’arresto è stato effettuato in un’area rurale, dove l’uomo si era rifugiato. La notizia è stata comunicata dalle forze dell’ordine, che hanno condotto le operazioni di cattura senza incidenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Individuato in una villa nei pressi di Giarre. È stato arrestato Salvatore Chisari, 44 anni, individuato dalla Guardia di Finanza di Catania all’interno di una villa nelle campagne vicino a Giarre. L’uomo era ricercato da diverse settimane, dopo l’emissione di due provvedimenti giudiziari nei suoi confronti. Chisari è coinvolto nella sparatoria avvenuta l’8 agosto 2020 nel quartiere Librino, episodio legato al conflitto tra i gruppi dei Cursoti Milanesi e il clan Cappello. In quell’occasione persero la vita due persone e altre rimasero ferite. Per questi fatti, l’uomo è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato Salvatore Chisari: fermato dopo settimane di latitanza

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