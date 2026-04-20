Epilessia resistente ai farmaci stimolatore impiantato al Policlinico | è la prima volta nel Sud Italia

È stato impiantato al Policlinico uno stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci, una prima nel Sud Italia e la seconda in tutto il paese. L’intervento è stato eseguito presso l’unità operativa di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera universitaria. Questa procedura rappresenta un’alternativa terapeutica per pazienti che non rispondono più ai farmaci antiepilettici.