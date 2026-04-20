Epilessia resistente ai farmaci stimolatore impiantato al Policlinico | è la prima volta nel Sud Italia
È stato impiantato al Policlinico uno stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci, una prima nel Sud Italia e la seconda in tutto il paese. L’intervento è stato eseguito presso l’unità operativa di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera universitaria. Questa procedura rappresenta un’alternativa terapeutica per pazienti che non rispondono più ai farmaci antiepilettici.
Una nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico. Si tratta di uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda a livello nazionale, nell’unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera universitaria. L’intervento.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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