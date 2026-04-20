Epilessia refrattaria | al Policlinico di Palermo un intervento innovativo Primo nel Sud Italia e secondo in Italia

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato eseguito il primo intervento nel Sud Italia e il secondo nel paese per trattare l’epilessia refrattaria. Si tratta di una procedura innovativa destinata a pazienti che non rispondono ai farmaci tradizionali. L’operazione è stata realizzata con tecniche avanzate e mira a migliorare la qualità di vita di chi soffre di questa condizione.

Una nuova cura per l’epilessia resistente ai farmaci al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Si tratta di uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda a livello nazionale, presso l’unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito su una paziente di 64 anni, dimessa dopo due giorni di degenza. “L’epilessia farmaco-resistente – spiega il Professore Domenico Iacopino, direttore della unità operativa di Neurochirurgia dell’AOUP - costituisce una condizione clinica ad elevato impatto sulla qualità di vita. Le tecniche di neuro-modulazione consentono oggi di intervenire in maniera sempre più mirata sui circuiti patologici, offrendo nuove prospettive terapeutiche”.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Epilessia refrattaria: al Policlinico di Palermo un intervento innovativo. Primo nel Sud Italia e secondo in Italia Notizie correlate Policlinico, intervento innovativo all'aorta toracica: per la prima volta in Italia usato un navigatore endovascolareOperata con successo una donna di 77 anni grazie a una nuova tecnologica che ha aumentato sicurezza, precisione e ha ridotto l'esposizione a... A 58 anni salvato da aneurisma: intervento innovativo a Napoli, primo nel Centro-Sud.A 58 anni salvato da aneurisma: intervento innovativo a Napoli, primo nel Centro-Sud. Altri aggiornamenti Epilessia refrattaria, intervento innovativo al Policlinico di PalermoUna nuova cura per l'epilessia resistente ai farmaci è stata attivata al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo: è uno stimolatore epicranico impiantato, per la prima volta nel Sud Italia e la seconda ... ansa.it Epilessia refrattaria: al Policlinico di Palermo un intervento innovativo. Primo nel Sud Italia e secondo in ItaliaSi tratta di uno stimolatore epicranico impiantato su una paziente di 64 anni, dimessa dopo due giorni di degenza ... gazzettadelsud.it