Depressione resistente ai farmaci al Santissima Annunziata il primo trattamento in Italia con Psilocibina

È iniziato all’ospedale Santissima Annunziata di Firenze il primo trattamento in Italia con la psilocibina. Una donna di 63 anni ha ricevuto la terapia, diventando la prima paziente nel nostro Paese a sottoporsi a questa sperimentazione contro la depressione resistente ai farmaci. La notizia segna un passo importante nel campo della psichiatria e apre nuove strade per chi lotta da anni con questa malattia.

Una donna di 63 anni è la prima paziente in Italia a essere trattata con Psilocibina, principio attivo contenente in alcuni funghi. La somministrazione è avvenuta nella mattinata di mercoledì 4 febbraio, nella Clinica Psichiatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, nell’ambito di una.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Depressione resistente ai farmaci, al Santissima Annunziata il primo trattamento in Italia con PsilocibinaPartita la sperimentazione nella Clinica psichiatrica guidata dal professor Martinotti; la procedura si è svolta regolarmente e, al momento, non sono state rilevate particolari criticità cliniche ... chietitoday.it

Non è resistenza, è complessità: la svolta scientifica che ridefinisce la depressione più graveRoma, 19 gennaio 2026 - La depressione che non risponde alle cure è una delle sfide più complesse della salute mentale contemporanea. Per anni, questa condizione è stata definita come depressione resi ... insalutenews.it

