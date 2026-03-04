Policlinico intervento innovativo all' aorta toracica | per la prima volta in Italia usato un navigatore endovascolare

Un intervento innovativo è stato realizzato all'unità di Cardiochirurgia di un Policlinico su una donna di 77 anni affetta da dissezione aortica acuta di tipo B. Per la prima volta in Italia è stato utilizzato un navigatore endovascolare durante l’operazione all’aorta toracica, una procedura che ha richiesto tecnologie avanzate e competenze specifiche.

Operata con successo una donna di 77 anni grazie a una nuova tecnologica che ha aumentato sicurezza, precisione e ha ridotto l'esposizione a radiazioni e mezzo di contrasto Un innovativo intervento all'aorta toracica è stato eseguito all'unità di Cardiochirurgia del Policlinico su una donna di 77 anni con una dissezione aortica acuta di tipo B: una malattia molto grave che colpisce l’aorta toracica e può essere fatale se non trattata in tempo. L'operazione è avvenuta senza chirurgia tradizionale “a cielo aperto”, ma con una tecnica percutanea, cioè attraverso piccoli accessi nei vasi sanguigni. I medici hanno inserito tre... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Colon, l’intervento chirurgico innovativo senza punti, in Italia Careggi, una delicata operazione senza tagli per il paziente: l’intervento in endoscopia innovativo per l’ItaliaFirenze, 20 gennaio 2026 – Un intervento chirurgico realizzato senza dover incidere a livello addominale il paziente. Ecodoppler aorta: a cosa serve e perché farlo #giornatamondialedelcuore Altri aggiornamenti su Policlinico intervento innovativo.... Temi più discussi: Chirurgia del colon: al Policlinico San Marco di Bergamo realizzata la prima anastomosi magnetica lineare; Ortopedia protagonista al Policlinico; Intervento innovativo a paziente sveglia: mastectomia senza incisioni visibili; Al Policlinico di Roma asportato un tumore al seno senza incidere la mammella. Francesca Rovera Il futuro è già qui. Intervento innovativo a paziente sveglia: mastectomia senza incisioni visibiliTecnica endoscopica mini-invasiva al Policlinico Tor Vergata - Breast Unit. Dimissioni in meno di 24 ore e recupero rapido ... rainews.it Sanita’: policlinico Tor Vergata, intervento robotico a polmone senza intubazione, traguardoUn intervento innovativo al policlinico Tor Vergata segna un progresso nella chirurgia toracica mini-invasiva. romadailynews.it Papà @AStramezzi è stato trovato in fin di vita. Non sappiamo ancora cosa sia successo. È ora in terapia intensiva, in coma, al policlinico di Milano. Ha sacrificato tutto per salvare gli altri… facendosi molti nemici… Preghiamo per lui insieme #PreghiamoPerSt x.com Ultim'ora - Esame durato tre ore al Secondo Policlinico Non sono state riscontrate lesioni macroscopiche al ventricolo sinistro del cuore di Domenico Caliendo facebook