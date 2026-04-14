Un intervento innovativo è stato eseguito al Monaldi di Napoli, rappresentando il primo caso nel Centro-Sud. Un paziente di 58 anni è stato salvato da un aneurisma grazie a una procedura particolare. L'operazione è stata effettuata con tecniche all'avanguardia, senza che siano stati annunciati dettagli specifici sulla metodologia utilizzata. La notizia riguarda un avanzamento nel trattamento di questa condizione nella regione.

"> Intervento innovativo al Monaldi di Napoli. Un intervento di cardiochirurgia all’avanguardia ha avuto luogo presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove un uomo di 58 anni è stato salvato da un grave aneurisma e da un difetto della valvola aortica. Questo è stato il primo intervento di questo tipo effettuato in una struttura del Centro-Sud Italia, segnando un importante traguardo per la medicina cardiaca della regione. L’operazione, eseguita dall’equipe dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia Vanvitelli-Monaldi, è stata diretta dalla professoressa Marisa De Feo e ha visto la partecipazione di specialisti come il professor Alessandro Della Corte, il dottor Ciro Bancone e la dottoressa Antonietta La Montagna.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - A 58 anni salvato da aneurisma: intervento innovativo a Napoli, primo nel Centro-Sud.

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