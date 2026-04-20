A Palermo è stato eseguito con successo il primo intervento di impianto epicranico presso l’Unità operativa di Neurochirurgia di un’azienda ospedaliera universitaria. L’intervento riguarda un trattamento innovativo per l’epilessia farmacoresistente, consentendo di interrompere le crisi epilettiche. Si tratta di una procedura pionieristica che rappresenta un passo avanti nella gestione di questa condizione medica complessa.

Una nuova frontiera medica si è aperta a Palermo, presso l’Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria, dove è stato eseguito con successo un intervento pionieristico per trattare l’epilessia che non risponde ai comuni farmaci. Una donna di 64 anni ha ricevuto l’impianto di uno stimolatore epicranico, una procedura che segna il debutto di questa specifica tecnologia nel Mezzogiorno e rappresenta soltanto il secondo caso documentato in tutta Italia. Dopo soli due giorni di degenza, la paziente è stata dimessa, testimoniando l’efficacia immediata del percorso clinico intrapreso. Il dispositivo, che viene...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epilessia: a Palermo il primo impianto epicranico che ferma le crisi

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Al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo una nuova cura per l'epilessia resistente ai farmaci. - facebook.com facebook