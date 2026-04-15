A Torino è stato inaugurato il primo impianto dedicato alla divisione e al trattamento di sei diversi tipi di carta e cartone. L'impianto, chiamato Risma, ha un'autorizzazione annuale di 66.500 tonnellate e può trattare fino a 10 tonnellate di materiali all'ora. La struttura si occupa di valorizzare la raccolta differenziata, trasformando la carta raccolta in materie prime seconde destinate al riutilizzo.

Si chiama Risma (Recupero integrato selezione materia Amiat), ha una capacità autorizzata di 66.500 tonnellate all'anno e una portata di trattamento fino a 10 tonnellate all'ora e valorizza la raccolta differenziata dei cittadini e delle aziende trasformando la carta in nuove materie prime seconde. E' stato inaugurato oggi a Collegno (Torino), da Amiat Gruppo Iren, il primo impianto italiano per il recupero della carta in grado di dividere e trattare sei differenti frazioni di carta e cartone: il cosiddetto soft mix, ossia carta con una percentuale molto ridotta di cartone, la carta bianca da ufficio, i prodotti grafici, i contenitori poliaccoppiati per bevande composti da carta, plastica e alluminio, il cartone di qualità kraft e quello ondulato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Torino primo impianto che divide e tratta sei tipi di carta e cartone

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