Eolico | Il progetto Yellow Energy condiviso sin dal suo concepimento con le amministrazioni

Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di Leonardo Filotico, progettista dell'impianto eolico Yellow Energy srl, che fornisce chiarimenti in merito alle osservazioni avanzate dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Filotico ha specificato che il progetto è stato condiviso sin dall'inizio con le amministrazioni locali coinvolte. La nota si inserisce nel quadro delle risposte alle critiche sollevate riguardo alle procedure e alle autorizzazioni dell'impianto.

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni di Leonardo Filotico, progettista dell'impianto eolico Yellow Energy srl, rispetto all'articolo sulle osservazioni del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.Il progetto denominato Yellow Energy srl, sin dal suo concepimento è stato condiviso con le.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Parco eolico 'Parma B', Fadda: "Dubbi sin dall’inizio"Il presidente della Provincia: "È una prima vittoria che tiene conto del parere dei territori, delle istituzioni locali e dei cittadini non... Leggi anche: Insieme verso le Elezioni: Un progetto condiviso e partecipato per il futuro Contenuti utili per approfondire Si parla di: Eolico nelle terre del Primitivo, Yellow Energy: Dialogo avviato prima dell’autorizzazione. Octopus Energy: investiti $ 2 mld nell’eolico offshore e presentato il primo progetto in AfricaOctopus Energy, azienda pioniera nel rendere l’energia rinnovabile accessibile grazie alla tecnologia, ha annunciato investimenti per oltre 2 miliardi di dollari nell’eolico offshore negli ultimi due ... affaritaliani.it Inchiesta pubblica sul parco eolico. Wind Energy illustra il progettoAbbiamo sempre dichiarato la nostra totale contrarietà a qualsiasi progetto che deturpi il nostro territorio. Sono le parole del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, in riferimento al progetto ... ilrestodelcarlino.it