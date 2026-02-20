Parco eolico ' Parma B' Fadda | Dubbi sin dall’inizio

Il progetto dell’impianto eolico “Parma B” è stato respinto dal ministero dell’Ambiente, causando scontento tra i promotori. Il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda, ha espresso dubbi fin dall'inizio sulla fattibilità dell’opera, sostenendo che il progetto avrebbe potuto migliorare la produzione energetica locale. La decisione ha sollevato polemiche tra gli ambientalisti e le imprese interessate, che avevano investito risorse nel piano. La vicenda si conclude con la bocciatura ufficiale, lasciando aperta la strada a eventuali alternative.

Il presidente della Provincia: "È una prima vittoria che tiene conto del parere dei territori, delle istituzioni locali e dei cittadini non adeguatamente coinvolti ed informati nella prima fase di queste procedure" Il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda commenta la notizia della "bocciatura" del progetto di impianto eolico "Parma B" da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. "Sin dai primi incontri promossi in Provincia, in piena condivisione con tutti i comuni coinvolti – commenta il presidente Alessandro Fadda – abbiamo sempre evidenziato come dalla documentazione emergessero forti dubbi rispetto alla suddivisione in due progetti (Parma A e Parma B) che, ad un'attenta lettura, risultavano essere tra di loro strettamente collegati.